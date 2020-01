Die Deutsche Bahn hat ihre Pünktlichkeit im Fernverkehr auf 85 Prozent gesteigert. In einem Brief an Mitarbeiter verspricht Bahn-Vorstand Pofalla zudem Verbesserungen an Bahnhöfen - warnt aber vor zu viel Euphorie.

Die Deutsche Bahn hat einen Lauf - zumindest nach den Worten von Ronald Pofalla. Der Infrastruktur-Vorstand hat am Freitag einen Brief an rund 60.000 Bahn-Mitarbeiter geschrieben. Demnach hat die Deutsche Bahn ihre Pünktlichkeit im Fernverkehr zu Jahresanfang auf rund 85 Prozent gesteigert. "Wir liegen momentan in allen Verkehrsarten deutlich über Plan und den Vorjahreswerten, im Fernverkehr aktuell bei um die 85 Prozent", heißt es in dem Schreiben, das der WirtschaftsWoche vorliegt. Noch im Vorjahr lag die Jahrespünktlichkeit im Fernverkehr lediglich bei 75,9 Prozent. "Das ist nicht ganz der Wert, den wir uns vorgenommen hatten", so Pofalla.

Damit setzt die Bahn eine Verbesserung fort, die sich laut Schreiben bereits im vergangenen Jahr abgezeichnet habe. So schreibt Pofalla im Hinblick auf die Pünktlichkeit im Vorjahr: "In neun von zwölf ...

