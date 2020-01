Was Rolf Elgeti auch anfasst - es funktioniert. Vor ein paar Jahren gründete er die Deutsche Konsum REIT und die die Deutsche Industrie REIT. Letztere besetzt sehr erfolgreich eine lukrative Nische, entsprechend positiv sind die Geschäfts- und die Aktienkursentwicklung. DER AKTIONÄR hat die Aktie erst vor zwei Wochen empfohlen, liegt aber schon wieder deutlich im Plus.Rolf Elgeti hat in seinem Berufsleben schon sehr viel richtig gemacht. In seinen Anfangsjahren machte sich der heute 43-Jährige als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...