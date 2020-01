Seit fünf Jahren liegen die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei auf Eis. Jetzt werden wohl Hilfsgelder zur eigentlichen Vorbereitung auf den Beitritt gekürzt.

Die EU hat die sogenannten Vorbeitrittshilfen für die Türkei in diesem Jahr einem Medienbericht zufolge drastisch zusammengestrichen. Gründe seien der Gasstreit mit der Türkei im Mittelmeer und die Militäroffensive Ankaras in Syrien. Das berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag) unter Berufung auf ein Schreiben des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell an das Europäische Parlament. Von den Kürzungen unberührt bleiben die Zahlungen, ...

