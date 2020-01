Wochenrückblick KW 3: MDAX im Gegensatz zum DAX am Ziel, Wirecard meldet sich eindrucksvoll zurück

Während die US-Märkte weiter von einem Hoch zum Nächsten eilen, scheiterte der DAX auch in dieser Woche denkbar knapp. Dafür konnte der MDAX ein neues Allzeithoch verbuchen. Im Fall des deutschen Blue Chip-Index dürfte es angesichts der positiven Marktsituation auch nicht mehr allzu lange dauern.

Deutschland

So schnell kann es gehen. Mit einem Kursminus von knapp 20 Prozent gehörte die Wirecard-Aktie 2019 zu den größten DAX-Verlierern. Im zugegebenermaßen noch sehr jungen Jahr 2020 führt die Aktie des Zahlungsabwicklers aus Aschheim bei München die Gewinnerliste in der ersten deutschen Börsenliga dagegen deutlich an. Mehr dazu hier .

Die Bundesregierung hat sich mit den Ländern mit Braunkohleregionen auf einen Zeitplan für den Kohleausstieg geeinigt. Die betroffenen Kraftwerksbetreiber sollen Milliardenentschädigungen erhalten, allen voran RWE. Sorgt das für weiteren Kursauftrieb bei der RWE-Aktie?. Mehr dazu hier.

