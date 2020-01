Berlin (ots) - Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) gratuliert Sherry Hormann zum Bayerischen Filmpreis für die Regie beim Film "Nur eine Frau". Der Film erzählt die Geschichte Hatun Aynur Sürücüs, deren Ermordung vor 15 Jahren, am 7. Februar 2005, für einen Aufschrei sorgte. rbb-Intendantin Patricia Schlesinger: "Sherry Hormann erzählt uns von einer mutigen, lebenslustigen Frau, deren Lebensweg in einen entsetzlichen Konflikt mit ihrer Familie mündet. Sie verzichtet dabei auf Schwarz-Weiß-Malerei, aber lässt uns auf sehr berührende Weise am unbändigen Wunsch ihrer Hauptperson nach Selbstbestimmung teilhaben. Wir gratulieren von Herzen zum Bayerischen Filmpreis und freuen uns für das ganze Team."



Regisseurin Sherry Hormann (Wüstenblume) lässt Hatun Aynur Sürücü in ihrem Film selbst zu Wort kommen und die Geschichte ihres eigenen Lebens und ihres Todes erzählen. In der Rolle der Aynur beeindruckt Tatort-Schauspielerin Almila Bagriacik, an ihrer Seite spielen als ihre Brüder Rauand Taleb, Aram Arami, Armin Wahedi und Mehmet Atesci. Für die Bildgestaltung verantwortlich ist Judith Kaufmann, für die Montage Bettina Böhler. Das Drehbuch stammt von Florian Oeller. Der Film basiert u.a. auf den Recherchen der Autoren und rbb-Journalisten Matthias Deiß und Jo Goll.



Der Film ist eine Produktion von Vincent Productions (Sandra Maischberger) in Koproduktion mit RBB (federführend, Redaktion Rolf Bergmann), NDR, SWR, HR und WDR. "Nur eine Frau" wird am 29.1.2020 (20.15 Uhr) im Ersten ausgestrahlt.



