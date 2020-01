Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809) beendet die Woche auf XETRA im Tageshoch und erreicht wieder das Kursniveau aus August letzten Jahres - nach Tiefs von 18,14 EUR zwischenzeitlich... Was ist da passiert? Dass was noch nicht passiert ist, ist ein massiver Rückgang der gemeldeten Leerverkaufspositionen. Stattdessen hat Evotec eigentlich "nur" das gemacht, was man erhofft hat: Operativ die Prognose - wahrscheinlich - eingehalten für 2019, aktive Kapitalmarktkommunikation und vor allen Dingen: Eine Flut von neuen Aufträgen/Kooperationen, die für sich genommen schon jeweils das Zeug hätten, mittelfristig ...

