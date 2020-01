Berlin (ots) - Der Schleswig-Holsteiner Landwirt Dirk Andresen, Sprecher der Protestbewegung "Land schafft Verbindung", hat die Politik davor gewarnt, durch Nichthandeln in der Landwirtschaftspolitik rechte Kräfte zu stärken. Wenn es nicht gelinge, gemeinsam einen Gesellschaftsvertrag zu entwickeln, werde die rechte Fraktion stärker. "Auch ein Teil der Bauern wird sich dann radikalisieren", sagte er in einem Interview mit dem "Tagesspiegel am Sonntag".Dirk Andresen im Streitgespräch mit dem Grünen-Fraktionsvorsitzenden Anton Hofreiter:https://www.tagesspiegel.de/politik/bauernprostest-gegen-landwirtschaftspolitik-herr-hofreiter-haben-sie-schon-mal-ein-ferkel-kastriert/25445276.htmlRückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/2790/4495633