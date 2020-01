Der Bio-Ethanol-Kraftstoff E10 konnte sich in Deutschland trotz günstigerer Preise nie wirklich durchsetzen. Nun schwindet auch noch der Kostenvorteil. Was bedeutet das für den Kraftstoff? Das Wichtigste im Überblick.

Der Preisvorteil von E10-Kraftstoff mit hohem Biosprit-Anteil ist weg: Seit Anfang des Jahres ist das ethanolhaltige Benzin an den meisten deutschen Tankstellen so teuer wie konventionelles Super E5. Was heißt das für den Autofahrer? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was genau ist E10?Super E10 ist ein Ottokraftstoff, der aus konventionellem Benzin und einem zehnprozentigen Bio-Ethanol-Anteil besteht. Dadurch unterscheidet er sich von normalem Super E5, das lediglich zu 5 Prozent aus Ethanol besteht. Der Alkohol wird in der Regel aus nachwachsenden Energiepflanzen gewonnen, in Deutschland meist aus Getreide oder Rüben. Die Beimischung ist gesetzlich geregelt und soll helfen, die Erfordernisse der Erneuerbare-Energien-Richtlinie der EU zu erfüllen. Diese schreibt vor, dass jedes Mitgliedsland bis 2020 mindestens 10 Prozent des Energieverbrauchs im Straßenverkehr aus erneuerbaren Quellen deckt. Die Regelung war dazu gedacht, die Umwelt zu schonen, gleichzeitig aber auch die Abhängigkeit von Erdöl zu mindern und die Autoindustrie beim Erreichen der CO2-Grenzwerte zu unterstützen. In Deutschland wurde zum Jahreswechsel wie geplant die Treibhaus-Minderungsquote im Straßenverkehr von 4 auf 6 Prozent erhöht, was eine höhere Beimischung von Ethanol erfordert. Das dürfte auch einer der Gründe für die aktuelle Minimierung der Preisdifferenz sein: Weil die Nachfrage nach Ethanol steigt, steigt auch der Preis, worunter vor allem der stärker ethanolhaltige E10-Sprit leidet.

Wie hoch ist der Marktanteil von E10?In rund einem Jahrzehnt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...