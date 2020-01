Deutschland ist führend bei Standardisierung, aber kleine und mittelgroße Unternehmen beteiligen sich seltener an Normungsprozessen als Konzerne. Warum es sich trotzdem lohnt, erklärt ECH-Geschäftsführer Michael Hahn.

ECH Elektrochemie Halle produziert Messgeräte, entwickelt Analyseverfahren und zählt zu seinen Kunden beispielsweise BASF, E.ON und Volkswagen. Das Unternehmen mit 25 Mitarbeitern setzt stark auf Normung, um seine Geräte zu vermarkten. Michael Hahn hat ECH 1992 mitgegründet und leitet es heute als Geschäftsführer.WirtschaftsWoche: Herr Hahn, Deutschland ist führend bei Standardisierung, das Kürzel DIN beinahe so typisch deutsch wie das Reinheitsgebot. Warum normieren wir so gern?Michael Hahn: Natürlich gehen wir auch auf Messen und betreiben direkte Akquise, wenn wir neue Produkte an Kunden bringen wollen. Aber eine weitere wichtige Möglichkeit, einen Markt zu erschließen, ist für uns die Normung - ob beim DIN…

…dem Deutschen Institut für Normung……genau, oder auch bei der US-Standardisierungsorganisation ASTM. Gerade international hilft es, Märkte zu erschließen, wenn man auf Normen verweisen kann. Potenzielle Kunden wissen dann, dass sie sich auf bestimmte Standards verlassen können.

Allerdings kann ein solcher Prozess Jahre dauern. Lohnt sich das wirklich?Es lohnt sich, wenn künftig alle Laboratorien nach unserem Verfahren arbeiten. Die hohe Kunst ist natürlich, die Besonderheiten ...

