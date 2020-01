2019 war für Walt Disney (WKN: 855686) ein erstaunliches Jahr an den Kinokassen. Das Unternehmen hatte sieben der zehn umsatzstärksten Filme des Jahres und war am achten, Spider-Man: Far From Home, ebenfalls beteiligt. Sieben dieser acht Filme haben die Marke von 1 Milliarde USD weltweit überschritten, und das wird bei Star Wars: The Rise of Skywalker Anfang dieses Jahres ebenfalls der Fall sein. The House of Mouse ist eine echte Hit-Fabrik, die sich auf ihre Franchises stützt. Jeder Film hat die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...