von Klaus Schachinger, Euro am SonntagMorgendämmerung an der Themse: Hinter der Tower Bridge glänzt die Spitze des Büroturms The Shard silbern, am anderen Ufer des Flusses schimmert futuristisch das vom Stararchitekten Norman Foster entworfene Gherkin-Hochhaus. Großbritanniens Hauptstadt strahlt an solchen Tagen Aufbruchstimmung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...