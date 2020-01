Wirtschaftlicher Erfolg ist in Putins Russland ohne politischen Einfluss kaum möglich. Russland-Experte David Sattler über die Toleranz für Verbrechen in der Gesellschaft und Russlands größtes ökonomisches Risiko.

Der US-Amerikaner David Satter gilt als Russland-Experte. In den vergangenen Jahren hat er zahlreiche Bücher und Artikel über den Niedergang und Fall der Sowjetunion und den Aufstieg des postsowjetischen Russlands verfasst. 2013 wurde er von der russischen Regierung aus dem Land ausgewiesen. Heute ist er Senior Fellow am Hudson Institute und Fellow am Foreign Policy Institute der Johns Hopkins University. Im Interview mit der WirtschaftsWoche spricht er über den Wirtschaftsumbau in Russland und Putins Rückhalt in der Gesellschaft.

WirtschaftsWoche: Seit rund 20 Jahren regiert Wladimir Putin Russland. Wie lautet Ihr Urteil über seine wirtschaftspolitische Bilanz?David Satter: Es lässt sich nicht abstreiten, dass sich die wirtschaftliche Situation in Russland in den vergangenen zwei Jahrzehnten grundlegend verändert hat. Während der 1990er-Jahre war die Situation zeitweise so schlecht, dass Millionen Menschen ihr Gehalt nicht ausgezahlt bekamen. Davon kann heute keine Rede mehr sein. Viele Russen schreiben dies dem Präsidenten zu, obwohl der Aufschwung bereits kurz nach der Staatspleite im Jahr 1998 wieder begonnen hatte. Da war Putin noch gar nicht im Amt, aber der Erfolg ging trotzdem mit ihm nach Hause.

Warum konnte sich Russland nach der Pleite so schnell erholen?Dies hing vor allem mit dem Boom auf den weltweiten Rohstoffmärkten zusammen. Außerdem waren nach dem Ende der Sowjetunion die Institutionen einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung geschaffen worden. Damit fiel der Schub der Rohstoffpreise mit der Existenz von Marktmechanismen zusammen. Da die Nachfrage nach Ressourcen nahezu grenzenlos war, erlebte Russland einen beeindruckenden Boom, der noch anhielt, als Putin bereits im Amt war. Ich halte dies für einen wichtigen Grund, warum seine Beliebtheitswerte im Land bis heute so hoch sind. Er wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...