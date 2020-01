Ri Yong Ho hat unter anderem an den gescheiterten Atomgesprächen mit US-Präsident Trump teilgenommen. Südkoreanische Medien berichten nun von seiner Ablösung.

Nordkoreas Außenminister Ri Yong Ho soll nach einem Bericht der Nachrichtenseite NK News abgelöst worden sein. Der Name seines Nachfolgers werde sehr wahrscheinlich am Donnerstag während einer Veranstaltung oder sogar vorher bekanntgegeben, schrieb das in Südkorea ansässige Portal unter Berufung auf Quellen in Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang.

Die Absetzung war demnach im Zuge einer größeren Kabinettsumbildung erfolgt. Sie könnte einen Wechsel in Nordkoreas Diplomatie andeuten, wie es ...

