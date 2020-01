GoldGold fing sich in der abgelaufenen Handelswoche nach dem scharfen Reversal der Vorwoche wieder, wobei erste Ansätze einer Bodenbildung zu erkennen sind. Gegenüber der Vorwoche ergibt sich auf Schlusskursbasis trotzdem ein kleiner Verlust von 4,91, der nicht überbewertet werden sollte. Per saldo legte zudem der Dollar weiter leicht um 0,3 % im Wochenvergleich zu, was Gold bei einer besseren Entwicklung gebremst haben könnte. Die CoT-Daten vom 14.01.2020 zeigen keine größeren Bewegungen. Die Short-Position der Commercials sank um 2 % auf 349.819 Kontrakte, wobei diese weiter auf hohem Niveau liegt. Insgesamt erscheint die Entwicklung bei Gold in dieser Handelswoche eher als Sprungbrett für eine stärkere Bewegung, deren Richtung kurzfristig aber noch unklar ist.

