Die ersten Schritte zu Europas "Green Deal" sind gemacht. Vor ein paar Tagen stimmte das Europäische Parlament mehrheitlich für die Green-Deal-Resolution und damit für Investitionen in Höhe von etwa einer Billionen Euro, die in den nächsten zehn Jahren in den Aufbau einer klimaneutralen Wirtschaft fließen sollen. Umsetzen müssen das natürlich Unternehmen, die über Technologien in den Bereichen "Clean Energy" und "Clean Mobility" verfügen. Aber soll man sich jetzt lieber die Aktie von Wasserstoffspezialist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...