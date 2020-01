Während Crash-Propheten den baldigen Untergang des Aktienmarkts vorhersagen, bessern sich am Aktienmarkt zunehmend die Aussichten. Im Handelskrieg zwischen den USA und China ist so etwas wie eine Waffenruhe eingekehrt, die großen US-Aktien-Indizes erklimmen neue Alltime-Highs. Auch in Deutschland klettern die Kurse. Der Leitindex DAX steht in der neuen Woche vor der Frage: Neues Allzeithoch oder doch weiter rauf? Ein Wochenausblick. Der DAX hat am Freitag erstmals wieder seit rund einem Jahr über ...

