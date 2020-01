General Motors (GM): der Autobauer setzt seinen Schleuderkurs fort!

Short Setup bei GM: Nach Insolvenz, Verstaatlichung, Privatisierung und Markenchaos bleibt General Motors weiter im Abwärtstrend. Jetzt Leerverkauf starten?

Symbol:ISIN: CA22717L1013Die Aktie des einst nach Stückzahlen weltweit größten Automobilherstellers befindet sich in einem langfristigen Abwärtstrend und weist im vergangenen Halbjahr ein Minus von knapp 11 Prozent aus. Die aktuelle Chartformation darf als solide Bärenflagge interpretiert werden.Der Konzern meldete am 1. Juni 2009 Insolvenz nach Chapter 11 an, wurde anschließend verstaatlicht und im Jahre 2010 reprivatisiert. Bekannte Marke wie Hummer und Pontiac verschwanden ganz von der Bildfläche; Saab, Opel und Vauxhall verkauft. Angesichts der überkauften Situation an der US-Börse wäre eine größere Korrektur keine große Überraschung. Eine derartige Entwicklung könnten wir mit einem Leerverkauf der GM-Aktie begleiten. Zu beachten ist, dass bereits am 5. Februar neue Quartalszahlen veröffentlicht werden – der Termin wurde bereits bestätigt – so dass wir die Aktie bis dahin wieder zurückkaufen sollten.Das Verkaufssignal könnten wir bei 35,40 USD platzieren, den Stopp Loss beim Überschreiten der Marke von 35, 90 USD. Daraus resultiert ein Risiko von 50 Cent. Dem steht beim Kursziel von 34,40 USD ein Gewinnpotential von 1 USD gegenüber. Das Chance-Risiko-Verhältnis von 2:1 ist somit im grünen Bereich.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/general-motorsgm-der-autobauer-setzt-seinen-schleuderkurs-fort/Aussicht: BÄRISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in GM.