Die Krise von Boeing trifft auch den Wettbewerber Airbus. Weltweit nehmen Aufseher und Politik mehr Einfluss auf die Flugzeugbauer. Innovationen werden schwieriger - und die Flugpreise steigen.

Auf die Boeing 737 Max konnte Donald Trump lange Zeit so richtig stolz sein. Das wichtigste Produkt des größten amerikanischen Exporteurs brachte den USA schließlich Tausende Jobs und Milliarden Steuereinnahmen. Seit dem Absturz zweier Flugzeuge im Jahr 2018 ist es mit der Herrlichkeit jedoch vorbei. Die Max darf derzeit weder fliegen noch ausgeliefert werden, in diesen Tagen will Boeing die Produktion sogar vorübergehend einstellen. Die Folgen des Debakels reichen über den Konzern hinaus. "Das könnte unser Bruttoinlandsprodukt um 0,5 Prozent weniger wachsen lassen", prophezeite gerade erst US-Finanzminister Steven Mnuchin.

Da dürfte es für Trump nur ein schwacher Trost sein, dass die europäische Konkurrenz von den Pannen kaum profitieren dürfte. "Auch wir spüren Auswirkungen und es sind keine guten", sagt Airbus-Chef Guillaume Faury. Richard Aboulafia, Analyst der US-Denkfabrik Teal Group, rechnet damit, dass "die Krise die Industrie gründlich verändern wird". Der Bau und die Zulassung neuer Flugzeuge würden teurer, das bremse Wachstum und Innovationskraft. Da die Hersteller gleichzeitig immer mehr zum Spielball politischer Interessen würden, drohten höhere Flugzeug- und am Ende höhere Flugpreise. Der großen Bedeutung der Luftfahrtbranche wegen könne schließlich auch das Wachstum in Europa leiden.

Bei den Flugzeugzulieferern sind Folgen bereits absehbar. Auf Drängen von Boeing und Airbus haben sie in den vergangenen Jahren die Produktion von Teilen für die Flieger 737 Max und A320neo in Rekordzeit und unter hohem Kostendruck deutlich hochgefahren. "Wenn durch den Produktionsstopp der Max Aufträge wegfallen, könnte es für viele bedrohlich werden", sagt der Hamburger Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt. Börsennotierte Marktführer wie Safran aus Frankreich haben wegen geringerer Umsätze bereits Gewinnwarnungen ausgesprochen. Andere dürften folgen.

"Notfall-Lösungen"

Hunderte Unternehmen beliefern neben Boeing auch Airbus. Geraten einige von ihnen wegen der Max-Krise in Schieflage, müsste Airbus sie womöglich stützen oder sogar übernehmen. Noch sei ein solches Szenario nicht in Sicht, heißt es bei Airbus. Der Konzern stehe in ständigem Kontakt mit den Partnern und habe "Notfall-Lösungen".

Die könnten auch deshalb erforderlich werden, weil das vorläufige Aus der Max den Handelskonflikt zwischen den USA und der EU zu verschärfen droht. Im vergangenen Oktober hat die Regierung in Washington einen Strafzoll in Höhe von zehn Prozent auf importierte Flugzeuge und Teile verhängt. Der soll Airbus-Maschinen so verteuern, dass US-Linien, die wie United Airlines zuletzt in großem Stil europäische Maschinen orderten, wieder häufiger Boeing ordern.

Weil das bisher nicht so recht gelang, rechnen Beobachter bereits mit einer Verschärfung. "Die Trump-Administration denkt über eine Anhebung auf 25 Prozent nach", sagt Scott Hamilton, Chef ...

