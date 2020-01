Nach einem spektakulären Überholmanöver in der letzten Runde triumphierte der 22-jährige Maximilian Günther vor Felix Da Costa (DS Techeetah) am Samstag beim Santiago E-Prix. Günther avancierte damit zum jüngsten Rennsieger in der Geschichte der Formel E. BMW i Andretti Motorsport feierte bereits den zweiten Erfolg im dritten Saisonrennen. Das Podium komplettierte Pole-Setter Mitch Evans von Panasonic ...

