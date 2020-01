Amgen - am Weg zum neuen Allzeithoch!

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:Amgen entwickelt, produziert und vertreibt biopharmazeutische Produkte. Das Unternehmen befindet sich im Aufwärtstrend. Kurze Konsolidierungsphasen boten sich in der Vergangenheit als Einstiegsgelegenheit in die Aktie des Biotech-Konzerns an. Gerade sahen wir einen Pullback zurück zum EMA 20.Die Aktie notiert über den exponentiell gleitenden Durschnitten EMA 50 und EMA 20. Der Breakout aus der kurzfristigen Konsolidierung zurück zum EMA 20 ist bereits erfolgt. Bei 245 USD befindet sich ein Widerstandsbereich. Wenn die Aktie noch 1-2 Tage seitlich korrigieren würde, und erst dann der Breakout aus dem Widerstand erfolgt, bekämen wir ein Setup mit einem guten CRV. Danach wäre eine dynamischen Bewegung nach oben sehr wahrscheinlich.Für einen Long-Einstieg sollte der Breakout über 245 USD abgewartet werden. Intraday ist auf Setups zu achten. Den Stopp könnten aggressivere Trader dann unter der Breakoutkerze platzieren, für defensivere Trader würde sich der Bereich unter der möglichen seitlichen Konsolidierung bei rund 239 USD anbieten, hier verläuft auch der EMA 20.Meine Meinung zu AMGEN ist bullisch