von Simone Gröneweg, Euro am SonntagIch führe ein Smartphone-Konto. Die aktuellen Schlagzeilen über viele Kundenbeschwerden bei Banken beunruhigen mich. Worauf muss ich achten, wenn es um die Sicherheit geht?€uro am Sonntag: In den vergangenen Monaten hat die Zahl der Beschwerden über Banken tatsächlich zugenommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...