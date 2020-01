Das Analysehaus Bernstein hatte vor kurzem noch sein Outperform-Rating für Beyond Meat bestätigt. Jüngste Entwicklungen haben nun jedoch dazu geführt, dass die zuständige Analystin die Aktie nicht mehr zum Kauf empfiehlt.? Bernstein senkte Rating für Beyond Meat von Outperform auf Market-Perform? Analystin sieht schlechteres Chance/Risiko-Verhältnis? Wachstumspotenzial bereits zum großen Teil eingepreistFür den Fleischersatzhersteller Beyond Meat ist das Jahr 2020 bislang ein voller ...

