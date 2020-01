Elon Musk bekommt als Chef des Elektroautobauers Tesla lediglich einen Dollar Gehalt. Doch die Rally der Tesla-Aktie könnte dem Manager schon bald einen Geldsegen in dreistelliger Millionenhöhe bescheren.? Tesla-Aktie mit starker Kursrally? Musks vereinbarte Bonusschwelle rückt näher? Optionen im Wert von 350 Millionen US-Dollar winkenKaum eine Aktie hat in den vergangenen Monaten in einen derartigen Raketenmodus geschaltet, wie der Anteilsschein von Tesla. Seit Oktober hat die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...