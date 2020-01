Während die Zinsen auf niedrigen Niveaus vor sich hin tummeln, scheinen die Immobilienpreise auf dem Weg nach oben kein Halten zu kennen. Was das für Bausparkassen bedeutet.? Niedrigzinsen spielen hohen Immobilienpreisen zu? Finanzierungen weiterhin attraktiv? Bausparkassen bieten Sofortkredite anObwohl vor allem in den Ballungszentren die Immobilienpreise in den vergangenen Jahren ins schier Unendliche gestiegen zu sein scheinen und diesem Kurs wohl treu bleiben wollen, werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...