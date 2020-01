PEKING (Dow Jones)--Der Referenzzinssatz für kurz- und langfristige Kredite in China ist den zweiten Monat in Folge unverändert geblieben. Der Einjahreszins stand wie im Dezember bei 4,15 Prozent, wie die chinesische Zentralbank mitteilte. Im Oktober hatte dieser Zins noch bei 4,20 Prozent notiert und war dann im November um 5 Basispunkte gefallen. Fünfjährige und längere Kredite blieben im Januar unverändert bei 4,8 Prozent.

Der Referenzzins wird monatlich auf Grundlage einer Befragung von 18 Banken ermittelt. Trotz der Bemühungen der Zentralbank, die Zinsen zu senken, sind die realen Zinsen für Unternehmen und Haushalte nach Aussagen von Volkswirten erhöht geblieben. Banken in China sind seit Dezember aufgefordert, sich bei der Kreditvergabe am Referenzzins zu orientieren. Die Zentralbank verbindet damit die Hoffnung, so das Zinsniveau für Unternehmen senken zu können.

