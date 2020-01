Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) ging einigermaßen versöhnlich nach einer starken Woche mit 127,60 EUR ins Wochenende - diese Woche sollte es weitergehen, zumindest wenn es nach Markus Braun geht. Der positioniert sich eindeutig für diese Woche - bereits einige Male vorher erfolgreich praktiziert - über Twitter am Freitag Abend: "It was a great and value creating week with our new chairman on board. Our talented people did their jobs. Watch out for more good news to come." Die Aussage lässt zumindest für diese Woche operative Meldungen erwarten, die weitere Partnerschaften/Kunden beeinhalten solten. ...

