Die Lage beim umstrittensten DAX-Titel taucht sowohl aufgrund der aktuellen Shortseller-Aktivitäten als auch aus historischer Sicht in eine spannende Phase ein. Im Thema der Woche wird die Situation, wie gewohnt, einmal auf ganz eigene Weise aufgearbeitet. Das TV-Depot ist dynamisch in das neue Jahr gestartet. Einer der BRICS-Staaten bleibt für Investoren eine vielversprechende Alternative in Sachen Diversifikation. Außerdem im Gespräch: Netease, Siltronic, RIB Software und der Bitcoin.TSI-Wochenupdate: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...