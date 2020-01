Diese neue Wette wird griffig. Fünf AKW gelten bereits als sicher, obwohl niemand in Berlin wagt dies zu sagen. Wer die falsche Formulierung wählt, fällt aus dem Rennen, egal ob Partei oder Person. Wer die richtige Formulierung trifft, wird der Gewinner sein. Zwei weitere AKW stehen vor dem Abschalten, was noch ausgesetzt werden kann. Es geht nicht um dauerhafte, sondern um verlängerte Laufzeiten. Wer ist der Börsengewinner? Den Anstoß gab die Actien-Börse bereits am Freitag und E.ON und RWE waren die Tagesgewinner.



