FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SANOCHEM. PHARMAZEUTIKA SAC AT0000776307
AB/FROM ONWARDS 20.01.2020
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SANOCHEM. PHARMAZEUTIKA SAC AT0000776307
AB/FROM ONWARDS 20.01.2020
SANOCHEMIA PHARMAZEUTIKA-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de