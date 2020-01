The following instruments on XETRA do have their first trading day 20.01.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.01.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A254Y84 DELIVERY HERO WA 20/24 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A254Y92 DELIVERY HERO WA 20/27 BD00 BON EUR NCA XFRA IT0005398406 ITALIEN 19/50 BD00 BON EUR NCA XFRA US045167ER09 ASIAN DEV.BK 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA US842400GT44 SOUTH.CAL.ED 20/50 BD01 BON USD NCA XFRA XS2103230152 POSCO 20/24 REGS BD01 BON EUR NCA XFRA XS2103230236 POSCO 20/24 144A BD01 BON EUR NCA XFRA XS2106828721 EDC 20/25 MTN BD01 BON EUR NCA XC2R XFRA GB00BL6XZ716 CAPITAL + REGIONAL LS0,01 EQ00 EQU EUR NCA BR6 XFRA US0798231009 BELLRING BRANDS A DL-,01 EQ00 EQU EUR NCA BBES XFRA LU0569323727 JPM-INDIA FD JPMI TAEO FD00 EQU EUR NCA ASR7 XFRA LU0823428429 BNPP INDIA EQU. CL.EODIS FD00 EQU EUR NCA B92C XFRA LU0836512888 BRGIF-IS J.E.I.F.(L) A2DL FD00 EQU EUR NCA AN0N XFRA LU1670628574 M+G LUX I.F.1-GL.THEM.AEO FD00 EQU EUR N