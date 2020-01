FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 20.01.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX INDIKATOR JEDOCH LEIDER NICHT ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAEDNIS.

THE FOLLOWING SHARE IS TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.01.2020. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

80CD XFRA CA00775M1041 ADVANZ PHARMA CORP.

ADVANZ PHARMA-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de