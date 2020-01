FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Kaufempfehlung der Citigroup hat die Aktien des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 am Montagmorgen angeschoben. Der Broker Lang & Schwarz (L&S) taxierte sie am Morgen auf 13,43 Euro und damit rund zweieinhalb Prozent über ihrem Xetra-Schluss vom Freitag. Damit würden sie auf Xetra die 200-Tage-Linie zurückerobern, die als Indikator für den längerfristigen Trend gilt. Die Citi-Analysten schraubten ihr Kursziel auf 15,50 Euro nach oben, was einem Potenzial von mehr als 18 Prozent entspricht. Entsprechend stuften sie die Papiere des MDax-Konzerns von "Neutral" auf "Kaufen" hoch.



Die ProSiebenSat.1-Aktie steht angesichts des seit langem schwierigen klassischen TV-Geschäfts schon eine Weile unter Druck. Dem gegenüber stehen Hoffnungen mit Blick auf die digitalen Geschäfte sowie zuletzt Spekulationen über eine Anteilsaufstockung durch den Großaktionär Mediaset./mis/fba



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

