Es fließt weiterhin Geld in börsengehandelte Fonds (ETFs), und es ist leicht zu erkennen, warum. ETFs bieten einen bequemen und kostengünstigen Zugang zu einer Vielzahl von Anlagen, und da sie an der Börse gehandelt werden, sind sie so einfach zu kaufen und zu verkaufen wie Aktien. ETFs können es einem einfacher machen, in die Branchen und Vermögenswerte zu investieren, die den breiteren Markt voraussichtlich übertreffen werden. Hier sind einige ETFs, die besonders gut positioniert sind, um den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...