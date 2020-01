Die Aktie von Merck KGaA befindet sich in einer bestechenden Form und ist jüngst auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Technologische Entwicklungen wie Quantencomputer bieten der Menschheit nach Ansicht von Merck-Chef Stefan Oschmann Chancen für beispiellosen Fortschritt, so der Manager auf der Innovationskonferenz DLD in München. Gegenwind könnte es zum Wochenbeginn jedoch von einem negativen Analystenkommentar geben.Denn die britische Investmentbank Barclays stuft die Papiere unverändert mit "Underweight" ...

