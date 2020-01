LOTTO24 AG: Lotto24 unterstützt AustralienDGAP-News: LOTTO24 AG / Schlagwort(e): Sonstiges LOTTO24 AG: Lotto24 unterstützt Australien20.01.2020 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Lotto24 unterstützt Australien(Hamburg, 20. Januar 2020) Aufgrund der anhaltenden Waldbrände in Australien hat sich die Lotto24 AG ( Lotto24.de, Tipp24.com), der führende deutsche Anbieter staatlicher Lotterieprodukte im Internet, entschieden, den Menschen und Tieren vor Ort zu helfen: In der Zeit vom 18. bis 25. Januar 2020 bietet das Unternehmen unter Lotto24.de vier verschiedene Spielgemeinschaften mit den Namen "KoalaLiebe", "KänguruLiebe", "WombatLiebe" und "KakaduLiebe" an, bei denen - je nach Spielgemeinschaft - 0,50 oder 1,00 Euro pro verkauftem Anteil an die Organisation WIRES (NSW Wildlife Information, Rescue and Education Service Inc.) geht. WIRES rettet und pflegt seit über 30 Jahren Wildtiere und ist die größte Wildtier-Rettungsorganisation in Australien. Dank der Unterstützung von mehr als 2.500 Freiwilligen in 28 Zweigstellen kann WIRES jedes Jahr Zehntausenden von Tieren helfen."Soziales Engagement ist für uns keine Option, sondern unsere Verantwortung. Wir hoffen, dass wir mit der Unterstützung unserer Kunden zumindest einigen der unzähligen notleidenden Tiere helfen können", so Jonas Mattsson, Finanzvorstand der Lotto24 AG.Über die Lotto24 AG: Die Lotto24 AG ist der führende deutsche Anbieter staatlicher Lotterieprodukte im Internet ( Lotto24.de, Tipp24.com). Lotto24 vermittelt Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften sowie die Deutsche Fernsehlotterie und erhält hierfür eine Vermittlungsprovision. Zum Angebot zählen unter anderem Lotto 6aus49, Spiel 77, Super 6, EuroJackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno und die Deutsche Fernsehlotterie. Nach der Gründung im Jahr 2010 und dem Börsengang 2012 an der Frankfurter Börse (Prime Standard) ist Lotto24 heute Marktführer. 2019 wurde Lotto24 mehrheitlich von der ZEAL Network SE übernommen und gehört seitdem zur ZEAL-Gruppe. Als stark wachsendes und zugleich service- und kundenorientiertes Unternehmen hat Lotto24 den Anspruch, Kunden sowohl online als auch mobil ein besonders bequemes, sicheres und zeitgemäßes Spielerlebnis zu bieten.Kontakt: Lotto24 AG Vanina Hoffmann Manager Investor & Public Relations Tel.: +49 40 82 22 39 - 501 E-Mail: ir@lotto24.de Internet: Lotto24-ag.de Lotto24.de20.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: LOTTO24 AG Straßenbahnring 11 20251 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 8 222 39 0 Fax: +49 (0)40 8 222 39 70 E-Mail: ir@lotto24.de Internet: www.lotto24-ag.de ISIN: DE000LTT0243 WKN: LTT024 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 956461Ende der Mitteilung DGAP News-Service956461 20.01.2020