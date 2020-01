Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Vergangenen Freitag stieg der DAX auf ein neues Jahreshoch. Vor dort fehlten ihm nur noch rund 40 Punkte bis zum Allzeithoch. Am Ende des Tages ging er mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 13.526 Zählern aus dem Handel. Marktidee: SAP. Seit Oktober hat SAP ein neues Führungsduo. Die beiden Manager setzen auf eine umfassende personelle Neuordnung. An der Börse kommen die Maßnahmen offenbar gut an. Die Aktie von SAP brach am Freitag aus einer mehrwöchigen Konsolidierung nach oben aus und markierte ein neues Rekordhoch. Aus technischer Sicht besteht noch Potenzial auf der Oberseite. Die Ziele stehen bereits fest.