FRANKFURT (Dow Jones)--Der Immobilieninvestor Patrizia gibt ein Einzelhandelsportfolio mit insgesamt 68 Supermärkten an die Immobilienmanagementgesellschaft GPEP ab. Das Portfolio umfasst laut Patrizia eine Gesamtmietfläche von rund 122.000 Quadratmetern mit Objekten an etablierten Einzelhandelsstandorten in ganz Deutschland. Zu den Mietern zählen Lebensmitteleinzelhändler wie Edeka, Lidl, Netto, Penny und Rewe.

Die Transaktion sei der erste große Portfolioverkauf im Segment der Supermärkte und Discounter, sagte Daniel Herrmann, Head of Fund Management Retail bei Patrizia. Finanzielle Details nannte er nicht. Das Unternehmen manage Einzelhandelsimmobilien im Wert von mehr als 7 Milliarden Euro.

January 20, 2020 01:51 ET (06:51 GMT)

