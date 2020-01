NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Ströer von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 79,90 auf 86,40 Euro angehoben. Ungeachtet der bereits starken Kurssteigerung sehe sie eine Reihe weiterer Treiber, die das in der Branche überdurchschnittliche Wachstum des Außenwerbespezialisten in 2020 weiter stützen dürften, schrieb Analystin Katherine Tait in einer am Montag vorliegenden Studie. So sei Ströer einzigartig aufgestellt, um weiter Marktanteile in Deutschland zu gewinnen, da das Unternehmen die Digitalisierung in der Außenwerbe-Industrie vorantreibe./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2020 / 05:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE0007493991

