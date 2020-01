flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex schloss am Freitag via Xetra mit einem ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex schloss am Freitag via Xetra mit einem Kursgewinn von 0,72 Prozent bei 13.526,13 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 4,26 Milliarden Euro. Es war der Tag des "kleinen Verfalls" an der Terminbörse Eurex und es verfielen Optionen auf den DAX und auf Einzelaktien. An den restlichen europäischen umsatzstarken Aktienmärkten in London, Madrid, Mailand, Paris und Zürich kletterten die Leitindizes ebenfalls. Die beste Performance konnte der Züricher SMI erzielen, der um 1,39 Prozent auf 10.841,82 Punkte anstieg. Der europäische Leitindex EuroStoxx50 ging mit einem Plus von 0,90 Prozent bei 3.808,26 Zählern aus dem Handel. An der Wall Street setzten sich die Rekorde unvermindert fort - die Leitindizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 gingen vor dem verlängerten Wochenende in den USA durchweg mit neuen Allzeithochs aus dem Handel. Am heutigen Montag ruht der Handel an den US-Börsen aufgrund des Nationalfeiertags "Martin Luther King Jr. Day" und auch die US-Banken bleiben geschlossen. Dadurch weist auch der volkswirtschaftliche Datenkalender nur wenige relevante Meldungen auf. Bereits um 08:00 Uhr wurden die deutschen Erzeugerpreise für den Dezember ausgewiesen und um 12:00 Uhr steht noch der Januar-Monatsbericht der Bundesbank zur Bewertung an. Aufgrund der fehlenden Impulse der Wall Street könnte von einem ruhigeren Handelstag auszugehen sein.

Unterdessen zieht der Trubel im sonst eher beschaulichen Ort Davos im Kanton Graubünden in den Schweizer Alpen ein. Der gesamte Politik- und Medientross versammelt sich mal wieder zum jährlichen WEF (World Economic Forum). Unter den Gästen befinden sich neben Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel, Österreichs Kanzler Sebastian Kurz, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem britischen Trohnfolger Prince Charles auch US-Präsident Trump. Außerdem werden Vertreter, Direktoren und Generalsekretäre des IWF, der Weltbank, der UNO, der OPEC und anderer Organisationen und auch aus der Wirtschaft vor Ort sein. Das Forum wird bis zum 24. Januar andauern und könnte allein aufgrund der Anwesenheit Trumps mitunter auch für die Märkte von Belang werden.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte wiesen am Morgen mit Ausnahme des Hang Seng Index Kursgewinne auf. Die US-Futures notieren zur asiatischen Handelszeit uneinheitlich - die US-Börsen bleiben ohnehin heute geschlossen. Die ersten DAX-Indikationen lagen bei 13.515 bis 13.527 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex beendete den Xetra-Handel am Freitag mit einem Zugewinn von 0,72 Prozent bei 13.526,13 Punkten. Ausgehend vom Hoch des 10. Januar 2020 bei 13.548,20 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 14. Januar 2020 bei 13.362,20 Punkten, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen näher abzuleiten. Die Widerstände wären bei den Marken von 13.548 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 13.592/13.620 und 13.663 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen wären bei 13.455/13.433/13.406 und 13.362 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 13.318/13.291/13.247/13.220 und 13.176 Punkten zu ermitteln.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/