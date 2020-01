Sollte nichts "Außergewöhnliches" passieren, dürfte sich der Goldpreis aufgrund des heutigen US-Feiertags in relativ ruhigen Bahnen bewegen.Man darf allerdings gespannt sein, wie sich in den nächsten Tagen der Handel in China entwickeln wird. Dort werden sich nämlich die Investoren ins chinesische Neujahrsfest verabschieden und bis einschließlich 30. Januar nicht mehr handeln. In Europa dürften die Marktakteure aber mit Spannung die für Donnerstag anberaumte Sitzung der Europäischen Zentralbank ...

