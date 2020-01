WIESBADEN (Dow Jones)--Die deutschen Produzenten haben ihre Preise im Dezember nur ganz leicht erhöht, was einen weiter schwachen Inflationsdruck signalisiert. Die Erzeugerpreise stiegen um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Volkswirte hatten einen solchen Anstieg erwartet. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Rückgang um 0,2 Prozent. Auch diese Entwicklung entsprach den Prognosen von Ökonomen.

Ohne Energie ist der Index der Erzeugerpreise im Dezember um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Auf Jahressicht ergab sich ein Plus von 0,4 Prozent.

Für das Gesamtjahr 2019 wiesen die Statistiker einen Anstieg der Erzeugerpreise von 1,1 Prozent aus.

Bei dieser Statistik werden die Preise ab Fabrik erhoben, also bevor die Produkte und Rohstoffe in den Handel kommen. Die Erzeugerpreise können damit einen frühen Hinweis auf die Entwicklung der Inflation geben. In der Regel schlagen veränderte Erzeugerpreise früher oder später auf den Handel und damit auf die Verbraucher durch.

January 20, 2020

