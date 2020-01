20.01.2020 - Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) lieferte in 2019 excellente Ergebnisse und setzt die Ziele für 2020 hoch an. In einem Brief an die Aktionäre setzt die Gesellschaft die Eckpunkte 2020: Ankaufsvolumen zwischen 1,6 Mrd. EUR und 1,9 Mrd. EUR bei Verkäufen von geplant 400 Mio. EUR zur Portfoliooptimierung; FFO sollen auf 104-106 Mio. EUR steigen (von 95 Mio. EUR in 2019 - hier wäre vielleicht etwas mehr schöner, insbesondere nach den plus 40% in 2019); Dazu kommt eine Dividende, die derzeit rund 4,2% Rendite liefert, keine schlechte Basis für eine weiterhin positive Kursentwicklung.(auf ...

