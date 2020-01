Wer ist die bessere Variante im gleichen Geschäft, wenn noch in diesem Monat das KPMG-Gutachten über Wirecard vorgelegt wird? Die Niederländer haben keine Probleme, Wirecard ebenfalls nicht, aber es wird permanent unterstellt, dass es welche gäbe. Dazu kommen die Quartalszahlen in etwa zwei Wochen und dann besteht die Möglichkeit eines Vergleiches: Adyen auf Top-Kurs, Wirecard im Zuge der Bodenbildung auf der Ebene 100/120 Euro.



