Der Börsen-Wecker vom 20.01.2020 mit den wichtigsten Ereignissen der letzten Stunden. Übersichtlich aufbereitet mit den Schlusskursen vom Dax, Dow Jones und Nikkei 225. BörseDax am Rekordhoch Der Dax erhielt am Montag weiteren Rückenwind - sein vor zwei Jahren erreichtes Rekordhoch rückt immer näher. weiterlesen RohstoffeÖlpreise steigen - Förderausfälle im Irak Die Ölpreise sind am Montag in die Höhe gestiegen. Marktbeobachter legen zwei entscheidende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...