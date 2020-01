Der 1-Billion-Dollar-Club wird in spätestens zwölf Monaten um ein Mitglied reicher sein, nämlich Amazon. Das zumindest schätzen die von FastSet befragten Analysten. Die Experten erwarten, dass Amazon in einem Jahr an der Börse exakt 1.080 Milliarden Dollar wert sein wird. Aktuell spricht der Chart allerdings eine andere Sprache.Die Rekordjagd an der Wall Street geht weiter - und Amazon-Aktionäre schauen neidisch zu. Aber nicht mehr lange, glaubt man den Analysten. Derzeit stufen 53 von 57 Experten ...

