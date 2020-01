MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat ihr Votum für BASF um mehrere Stufen von "Reduce" auf "Buy" erhöht und das Kursziel von 59 auf 77 Euro angehoben. Analyst Markus Mayer wird in einer am Montag vorliegenden Studie insgesamt optimistischer für die europäische Chemiebranche, die 2020 die Talsohle durchschreiten sollte. Bei BASF dürften die Konsensschätzungen zwar im ersten Halbjahr noch sinken, im zweiten Halbjahr rechnet er aber mit einer beschleunigten Neubewertung der Aktie. Die Ludwigshafener sind nun mit Bayer sein neuer "Top Pick"./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2020 / 18:19 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE000BASF111

