Immobilienaktien genießen heutzutage den Ruf, besonders sicher zu sein. Wen wundert es, denn in den vergangenen Jahren konnten die Immobilienpreise besonders stark aufwerten und könnten mittlerweile sogar eine Blase erreicht haben. Dieser Umstand ändert allerdings augenscheinlich nichts daran, dass Investitionen in Immobilien nach wie vor beliebt sind. Auch bei mir im Ort werden ständig neue Projekte von den örtlichen Immobilienhaien angegangen und auch etliche Mietwohnungen sind in den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...