Seeberger folgte damit auf Henrik Falck, der nun im Konzern als Digital Business Development Director für den Bereich West-Europa tätig ist. Seeberger ist seit mehr als 20 Jahren bei Grundfos in der Schweiz: Gestartet als Außendienstmitarbeiter, sammelte er im Laufe der Zeit Erfahrungen in Leitungsfunktionen im Vertrieb, sowohl in der Gebäudetechnik als auch in der Industrie. Außerdem hat er eine Ausbildung zum Verkaufsdirektor Europa und ein MBA-Studium an der Fachhochschule ...

Den vollständigen Artikel lesen ...