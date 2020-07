Zürich (ots) - Der Schweizer Ableger des deutschen Kaffeerösters und Nonfood-Discounters Tchibo hat einen neuen Chef. Das schreibt die "Handelszeitung" in ihrer aktuellen Ausgabe. Tchibo setzt dabei auf den ehemaligen Coop-Manager Marcel Saluz. "Marcel Saluz ist seit dem 1. Juni neuer Chef von Tchibo Schweiz", bestätigt Tchibo-Kommunikationschef Arnd Liedtke. Jürg Bodenmann, der den Schweizer Tchibo-Ableger zwölf Jahre lang geleitet hatte, wechselt von der operativen Spitze von Tchibo Schweiz in den Verwaltungsrat.



