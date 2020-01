FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat Jungheinrich von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 20 auf 26 Euro angehoben. Sie glaube, dass der Staplerhersteller die Branchenaussichten zu konservativ beurteile, schrieb die von nun an für die Aktie zuständige Analystin Felicitas von Bismarck in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies lasse Spielraum für höhere Gewinnschätzungen, insbesondere in einem freundlicheren Konjunkturumfeld./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2020 / 05:30 / GMT



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE0006219934

JUNGHEINRICH-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de